Cleveland Cavaliers, Orlando'ya şans tanımadı

NBA Doğu Konferansı Playoff ilk maçında Cleveland Cavaliers, sahasında Orlando Magic'i 97-83 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Cleveland Cavaliers, Orlando'ya şans tanımadı
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20 Nisan 2024 23:06
NBA'de play-off heyecanı başladı. Doğu Konferansı Play-off ilk maçında Cleveland Cavaliers ile Orlando Magic karşı karşıya geldi.

Field House Salonu'nda oynanan maçı Cleveland 97-83 kazandı.

Cleveland Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 sayı, 2 ribaund, 3 asist ile yıldızlaştı. Orlando Magic'te ise Paolo Banchero 24 sayı, 7 ribaund, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi. 

Bu sonuçla Cleveland Cavaliers, seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Seride dört galibiyete ilk ulaşan takım, Doğu Konferansı'nda yarı finale çıkacak.

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