Cizre Belediye, Spor Toto'ya set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cizre Belediye, Spor Toto'ya set vermedi
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03 Aralık 2023 18:41
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Salon: Şırnak

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender

RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Daneshdoust, Afshin Far, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur (Hakan Polat, Çağatay Durmuş, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)

Spor Toto: Berezhko, Sharifi, Mustafa Koç, Vucicevic, Selçuk Keskin, Sercan Yüksel Bıdak (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Petric, Batuhan Avcı, Mustafa Cengiz, Caner Çiçekoğlu)

Setler: 26-24, 25-18, 25-23

Süre: 98 dakika (35, 28, 35)

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