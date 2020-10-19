Ciro Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması

Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Fenerbahçe'den yeni transfer Vedat Muriqi ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Ciro Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması
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19 Ekim 2020 17:20
İtalya Ligi takımlarından Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Fenerbahçe'den yeni transfer Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ciro Immobile; Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u ağırlayacakları maç öncesinde Vedat Muriqi'nin Lazio için iyi bir transfer olduğunu açıkladı.

30 yaşındaki tecrübeli golcü Ciro Immobile: "Vedat Muriqi, benden ve Joaquin Correa'dan farklı bir forvet. Daha çok Felipe Caicedo'ya benzer bir oyunu var diyebiliriz. Kosovalı beni iyi tanır ve sahada nerelere hareketleneceğimi bilir. Vedat, bize çok katkı sağlayacak." açıklamasını yaptı.



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