Christian Horner: "Pist üstünde kazanmak istiyoruz"

Red Bull Honda F1 takım patronu Christian Horner, Abu Dhabi'deki büyük final öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Christian Horner: 'Pist üstünde kazanmak istiyoruz'
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07 Aralık 2021 14:58
Red Bull Honda F1 takım patronu Christian Horner, Abu Dhabi'deki büyük final öncesi açıklamalarda bulundu.

Hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğu için mücadele eden Red Bull'un patronu, "Şampiyonlukları pistte kazanmak istiyoruz. Hakem odasında değil, çakıllarda değil..." dedi.

Horner, "Sezon boyunca çok zorlu mücadeleler oldu. İki sürücü arasında harika bir rekabet yaşadık. Abu Dhabi'de adil ve temiz bir yarış olmasını umuyoruz." sözleriyle açıklamalarını sürdürdü..

Horner, "Abu Dhabi'ye eşit puanla gidiyoruz ama galibiyet sayısı nedeniyle önde olan taraf biziz. Yılın başında bunu kim düşünebilirdi ki? Mercedes ile 21 yarış süren yoğun savaştan sonra Abu Dhabi'de şampiyonluklar için savaşabileceğimizi tüm takıma söyleseydiniz, hepimiz bu fırsat için çıldırırdık. Bu hafta sonuna giderken moralimiz çok yüksek. Cidde'den ikinci sıra ile çıktık. Bir kez daha yarışa bir süre de olsa liderlik etmeyi başardık. Yarışın büyük kısmında lider bizdik ancak şans şu an Lewis Hamilton'dan yana..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TURBO-HİBRİT ÇAĞINDAKİ EN BÜYÜK MÜCADELE

Turbo-hibrit çağının başladığı günden bu yana Formula 1'i domine eden ve bugüne kadar 7 şampiyonluğun tamamını kazanan Mercedes-AMG'ye karşı Red Bull, ilk kez mücadeleyi son yarışa kadar taşıyabilen takım oldu.

Abu Dhabi'deki son yarış öncesi puan durumu şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

Takımlar

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149


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