Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde günlerdir enkaz altından çıkması beklenen Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'dan acı haber geldi.
Atsu'nun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet, yapılan arama kurtarma çalışmalarında Ganalı oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Uzunmehmet yaptığı açıklamada, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Depremin olduğu ilk günden bu yana kaldığı bina olan Rönesans Rezidans'ın enkaz altında kendisine ulaşılmaya çalışılan oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet, Demirören Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklamasında "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.
Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Tüm iyi dileklerde bulunanlara, Christian Atsu'nun cesedinin bu sabah bulunduğunu üzülerek bildirmek zorundayım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle herkese duaları ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.
Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.
Evli ve iki çocuk sahibi olan 31 yaşındaki Ganalı futbolcu Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, Hatayspor'a ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
GOL ATMASA GİDİYORDU
Hatayspor'un son oynadığı lig maçında Kasımpaşa'ya uzatma dakikalarında attığı serbest vuruş golü ile takımına 3 puan kazandıran Atsu hakkında acı bir ayrıntı paylaşıldı.
Önceki gün açıklamalarda bulunan Hatayspor İdar Menajeri Fatih İlek, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı çoşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu." ifadelerini kullanmıştı.
Atsu'nun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet, yapılan arama kurtarma çalışmalarında Ganalı oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Uzunmehmet yaptığı açıklamada, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Depremin olduğu ilk günden bu yana kaldığı bina olan Rönesans Rezidans'ın enkaz altında kendisine ulaşılmaya çalışılan oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet, Demirören Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklamasında "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.
Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Tüm iyi dileklerde bulunanlara, Christian Atsu'nun cesedinin bu sabah bulunduğunu üzülerek bildirmek zorundayım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle herkese duaları ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.
Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.
Evli ve iki çocuk sahibi olan 31 yaşındaki Ganalı futbolcu Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, Hatayspor'a ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
GOL ATMASA GİDİYORDU
Hatayspor'un son oynadığı lig maçında Kasımpaşa'ya uzatma dakikalarında attığı serbest vuruş golü ile takımına 3 puan kazandıran Atsu hakkında acı bir ayrıntı paylaşıldı.
Önceki gün açıklamalarda bulunan Hatayspor İdar Menajeri Fatih İlek, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı çoşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu." ifadelerini kullanmıştı.
Christian Atsu bu golü atmasaydı; 5 Şubat Pazar akşamı Türkiye'den ayrılacaktı.... 😢💔pic.twitter.com/6TR5L7BkF0
— Sporxtv (@sporxtv) February 18, 2023
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