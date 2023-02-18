"Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

ailesine, Hatayspor'a ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Christian Atsu bu golü atmasaydı; 5 Şubat Pazar akşamı Türkiye'den ayrılacaktı.... 😢💔pic.twitter.com/6TR5L7BkF0



— Sporxtv (@sporxtv) February 18, 2023

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde günlerdir enkaz altından çıkması beklenen Hatayspor'un Ganalı futbolcusu'dan acı haber geldi.Atsu'nun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet, yapılan arama kurtarma çalışmalarında Ganalı oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Uzunmehmet yaptığı açıklamada, "." ifadelerini kullandı.Depremin olduğu ilk günden bu yana kaldığı bina olan Rönesans Rezidans'ın enkaz altında kendisine ulaşılmaya çalışılan oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet, Demirören Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklamasında "" dedi.Christian Atsu'nun menajeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada "" diye konuştu.Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamadaEvli ve iki çocuk sahibi olan 31 yaşındaki Ganalı futbolcu Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet,Hatayspor'un son oynadığı lig maçında Kasımpaşa'ya uzatma dakikalarında attığı serbest vuruş golü ile takımına 3 puan kazandıran Atsu hakkında acı bir ayrıntı paylaşıldı.Önceki gün açıklamalarda bulunan Hatayspor İdar Menajeri Fatih İlek,ifadelerini kullanmıştı.