CHP Hatay milletvekili adayları listesi 2023 - CHP Hatay milletvekili adayları kim oldu?

CHP Hatay milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Peki 2023 Hatay CHP milletvekili adayları kimler? İşte CHP Hatay Milletvekili adayları…İşte 2023 CHP Hatay milletvekili adayları isim listesi...1. Mehmet Güzelmansur2. Nermin Yıldırım Kara3. Servet Mullaoğlu4. Necmettin Çalışkan5. Hikmet Hatunoğlu6. Rahmi Vardı7. Gökhan Özer8. Bekir Atahan9. Cemiyet Kışlaoğlu10. Tamer Apiş11. Filiz Haksöz28. dönem Hatay milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre 2023'te Hatay 11 milletvekili çıkaracak.Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.