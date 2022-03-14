Chiellini: "Ronaldo ve Messi, birer uzaylı"

Juventus'un emektar savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo ve Lioenel Messi'nin diğer futbolculara benzemediklerini ve uzaylı olduklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chiellini: 'Ronaldo ve Messi, birer uzaylı'
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14 Mart 2022 16:44
Juventus'ta forma giyen tecrübeli savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için açıklamalarda bulundu.

"ONLAR BİRER UZAYLI"

Chiellini, "Cristiano ve Messi birer uzaylı. Diğer futbolara benzemiyorlar. Ben Juventus'ta Ronaldo ile birlikte 3 yıl forma giydiğim için şanslıyım. Ronaldo'yu her gün gördüğünüzde bazı sırlarını da anlamaya başlıyorsunuz" şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN BİR HEDEFİ VARDI"

Juventus'ta Ronaldo ile geçirdiği günlere değinen İtalyan savunmacı, "Hedeflerine ulaşmak için her gün çalışıyordu ve her zaman kendisine yeni bir hedef buluyordu. İhtiyaç duyduğumuz her önemli anda da ortaya çıkıyordu" dedi.

Chiellini, son olarak "Ama nihayetinde Ronaldo da sadece bir oyuncu. İyi bir takımda ve Ronaldo'ya sahada yardımcı olan oyuncularla birlikte onun gol atacağından emin olabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

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