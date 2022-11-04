Cherchesov: 'İyi bir maç oynadık'

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 1-0 yenilmesine karşın grubu lider bitiren Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov, mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.



Cherchesov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Deplasmanda tabii ki biz de kazanmak istedik. Onlar da kazanmak istedi. İyi bir maç oynadık. Biz grup lideri olarak çıktığımız için mutluyuz. 47 yılın ardından grup lideri olarak bir sonraki aşamaya çıkmayı garantiledik." dedi.



Her maçın analizini yaptıklarını, bu karşılaşmanın da analizini yapacaklarını anlatan Cherchesov, bu şekilde yollarına devam edeceklerini kaydetti.



