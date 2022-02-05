Chelsea uzatmalarda turladı!

Chelsea, EFL League One ekibi Plymouth Argyle'yi 21/22 Federasyon Kupası 4. hafta maçında uzatmalarda kaydettiği golle 2-1 mağlup etti ve tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea uzatmalarda turladı!
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05 Şubat 2022 18:09
Chelsea ile EFL League One ekibi Plymouth Argyle 21/22 Federasyon Kupası 4. hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 1-1 sona ererken, Chelsea, uzatmalarda attığı gol ile galip geldi.

Plymouth Argyle'nin golünü 8. dakikada Macaulay Gillesphey kaydetti. Chelsea'nin golleri de 41. dakikada Cesar Azpilicueta ve 105+1'de Marcos Alonso Mendoza'dan geldi.

Uzatma dakikalarında dakikalarında atılan golle galibiyeti alan Chelsea, rakibini eleyerek tur atlamayı başardı.

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