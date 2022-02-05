Chelsea ile EFL League One ekibi Plymouth Argyle 21/22 Federasyon Kupası 4. hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 1-1 sona ererken, Chelsea, uzatmalarda attığı gol ile galip geldi.
Plymouth Argyle'nin golünü 8. dakikada Macaulay Gillesphey kaydetti. Chelsea'nin golleri de 41. dakikada Cesar Azpilicueta ve 105+1'de Marcos Alonso Mendoza'dan geldi.
Uzatma dakikalarında dakikalarında atılan golle galibiyeti alan Chelsea, rakibini eleyerek tur atlamayı başardı.
Plymouth Argyle'nin golünü 8. dakikada Macaulay Gillesphey kaydetti. Chelsea'nin golleri de 41. dakikada Cesar Azpilicueta ve 105+1'de Marcos Alonso Mendoza'dan geldi.
Uzatma dakikalarında dakikalarında atılan golle galibiyeti alan Chelsea, rakibini eleyerek tur atlamayı başardı.