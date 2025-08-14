Chelsea, primleri 'Jota' ailesine bağışlayacak

Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferinin ardından anlamlı bir karar aldı.



Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından oyuncularına verilecek primin bir bölümünü, 3 Temmuz'da İspanya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota ve Andre Silva'nın ailelerine bağışlama kararı aldı.



ORTAK İNSİYATİF

The Athletic'in haberine göre bu karar, kulüp yönetimi ile futbolcuların ortak kararıyla alındı.Ailelere, oyunculara verilenle aynı miktarda 11,4 milyon sterlin (yaklaşık 13 milyon euro) ödeme yapılacak.Chelsea, temmuz ayında PSG'yi yenerek kupayı müzesine götürmüştü.Kazadan üç gün sonra oynanan Palmeiras maçında Chelsea'nin Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto, sahaya üzerinde "Diogo Jota" ve "André Silva" yazılı mavi formayı omzuna asarak çıkmış ve iki ismi anmıştı.