Chelsea, primleri 'Jota' ailesine bağışlayacak

14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-148'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası zaferi sonrası primin bir bölümünü trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota ve Andre Silva'nın ailelerine bağışlayacak.

calendar 14 Ağustos 2025 14:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferinin ardından anlamlı bir karar aldı.

Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından oyuncularına verilecek primin bir bölümünü, 3 Temmuz'da İspanya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota ve Andre Silva'nın ailelerine bağışlama kararı aldı. 

The Athletic'in haberine göre bu karar, kulüp yönetimi ile futbolcuların ortak kararıyla alındı.

Ailelere, oyunculara verilenle aynı miktarda 11,4 milyon sterlin (yaklaşık 13 milyon euro) ödeme yapılacak.

Chelsea, temmuz ayında PSG'yi yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Kazadan üç gün sonra oynanan Palmeiras maçında Chelsea'nin Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto, sahaya üzerinde "Diogo Jota" ve "André Silva" yazılı mavi formayı omzuna asarak çıkmış ve iki ismi anmıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
