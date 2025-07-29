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Chelsea'den Sterling kararı: 23 milyon Euro!

Chelsea, takımdan düşünmediği Raheem Sterling'i 23 Milyon Euro karşılığında satma kararı aldı.

calendar 29 Temmuz 2025 16:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'den Sterling kararı: 23 milyon Euro!
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Chelsea, sezon öncesi kadrosunda düşünmediği oyunculardan gelir elde etmek istiyor. Bu amaçla ilerleyen Londra ekibi, Raheem Sterling için kararını verdi.

23 MİLYON EURO FİYAT

İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsea, kadrosunda düşünmediği Sterling'in fiyatını 23 milyon Euro olarak belirledi. 

FULHAM İLGİLENİYOR

Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, Chelsea'nin biçtiği bu fiyatı uygun bulduğu ve ilerleyen günlerde 30 yaşındaki yıldız için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonu Arsenal'de kiralık olarak geçiren yıldız kanat, 28 maçta 1 gol ve 5 asist kaydetti.
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