Chelsea'den Kenan Yıldız hamlesi!

Chelsea, Kenan Yıldız transferi için girişimde bulundu. Juventus'un bırakmak istemediği milli yıldız da İtalyan ekibinden ayrılmak istemiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den Kenan Yıldız hamlesi!
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22 Temmuz 2024 14:54
Juventus forması giyen Kenan Yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Fabiana Della Valle'nin aktardığı gelişmeye göre; Chelsea, 19 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulundu. Ancak milli yıldızın Juventus'tan ayrılmak istemediği ve İtalyan ekibinin de Kenan'ı bırakmak istemediği belirtildi.

Juventus, sözleşmesi 2027'de bitecek Kenan Yıldız'la yeni kontrat imzalamak istiyor. İtalyan ekibi, anlaşma sağlanması durumunda Kenan'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmayı planlıyor.

Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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