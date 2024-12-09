Chelsea'de Enzo Maresca fark yarattı!

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, bu sezon aldığı sonuçlarla eski günlerine dönüş sinyali veriyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'de Enzo Maresca fark yarattı!
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09 Aralık 2024 12:04
Chelsea'de sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Enzo Maresca, Londra temsilcisinde farkını kısa süre içerisinde ortaya koydu.

Maresca yönetiminde ligde son olarak Tottenham'ı 2-0 geriden gelerek 4-3 mağlup eden Chelsea, lider Liverpool'un ardından zirve takibini sürdürdü.

İstikrarsız geçen ve 6. bitirilen geçen sezonun ardından takımına başına geçen Enzo Maresca, bu sezon Chelsea ile Premier Lig'de 15 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 31 puan topladı. Chelsea, 35 puanı bulunan lider Liverpool'un (1 maçı eksik) en yakın takipçisi konumunda yer alıyor.

Bu performansa rağmen şampiyonluk konusunda ise temkinli konuşan İtalyan teknik adam, adım adım gitmeleri gerektiğini düşünüyor.

KONFERANS LİGİ PERFORMANSI

Londra temsilcisi, Maresca ile Konferans Ligi'nde ise 4 maçta 4 galibiyetle 12 puan topladı.

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