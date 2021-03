Cheadle: "LeBron, Jordan'dan daha çok oyunculuk sergiledi"

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Don Cheadle, 'Space Jam 2' filminin başrolünde oynayan LeBron James'in NBA efsanesi Michael Jordan'dan daha fazla oyunculuk sergilediğini söyledi.



LeBron'un oyunculuk yetenekleri, rol arkadaşı Cheadle'a göre "Space Jam: A New Legacy"de tam olarak sergilenecek.



Akademi Ödülü adaylığına sahip olan ünlü aktör, Entertainment Weekly'den Derek Lawrence ile yaptığı röportajda James ile çalışmaktan bahsetti ve Lakers yıldızının, Jordan'ın orijinal "Space Jam" de yaptığından "daha fazla oyunculuk" sergilediğini belirtti.



"Al G Rhythm" adlı bir karakteri canlandıran Cheadle, LeBron'la ilgili şunları söyledi:



"Bol bol prova yaptık, bu karakterlerin ne istediğini tartıştık, herhangi bir aktörle yapacağınız her şeyi tartıştık. Bir noktada, 'Şu anda olabileceğinden daha diva olabileceğini biliyorsun değil mi?' demiştim.' İş ahlakı, takım hakkındaki fikri ve ne şekilde aramızdan biri olmak istediği konusunda çok netti. Gerçekten, birlikte çalışmaktan çok zevk aldı ve orada olduğu için çok müteşekkirdi."



James, henüz Jordan'la "A New Legacy" hakkında konuşmadığını, ancak onaylamasını umduğunu belirtti:



"Bu, Mike'ın yarattığı ve ona ait bir şey. Bunu büyük bir sorumluluk duygusuyla yaptım."