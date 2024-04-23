Championship'te haftanın menajeri Erol Bulut

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere Championship'te haftanın teknik direktörü seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Championship'te haftanın menajeri Erol Bulut
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23 Nisan 2024 18:56
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere'de haftaya damga vurdu.

Erol Bulut, İngiltere Championship'te haftanın teknik direktörü oldu.

49 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Cardiff City, geçtiğimiz hafta sonunda Southampton'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Erol Bulut'la sezona başlayan Cardiff City, bu sezon 44 maçta topladığı 62 puanla Championship'te 11. sırada yer alıyor.

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