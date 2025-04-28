Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve süre almadı.



11 maç sonra ilk kez yedek soyunan deneyimli oyuncu, Hatayspor karşısında forma giymemesini sorun etmediğini belirtti.



Chamberlain, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Solskjaer ne derse o olur" ifadelerini kullanarak teknik direktörüne olan güvenini vurguladı.



PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, tek golünü Fenerbahçe karşısında kaydetti.







