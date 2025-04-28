Chamberlain: "Solskjaer ne derse o olur"

Alex Oxlade Chamberlain, Hatayspor maçında yedek kalmayı sorun etmedi ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tamamen bağlı olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Chamberlain: 'Solskjaer ne derse o olur'
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28 Nisan 2025 09:30
Son güncelleme 28 Nisan 2025 10:05

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve süre almadı.

11 maç sonra ilk kez yedek soyunan deneyimli oyuncu, Hatayspor karşısında forma giymemesini sorun etmediğini belirtti.

Chamberlain, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Solskjaer ne derse o olur" ifadelerini kullanarak teknik direktörüne olan güvenini vurguladı.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, tek golünü Fenerbahçe karşısında kaydetti.



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