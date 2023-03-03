Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte uçuşa geçen Cenk Tosun iki haftadır suskun…
Son olarak 1-1 sona eren Fatih Karagümrük karşısında Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Milli futbolcu gözünü Ankaragücü sınavına çevirdi. Tecrübeli forvet pazar günü mutlak galibiyet parolasıyla çıkacakları zorlu maçta fileleri sarsıp hem takımına galibiyeti getirmeyi hem de yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
"13 RAKAMI BANA UĞURSUZ GELDİ"
Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'a transfer olduğu 2014-15 sezonundan bu yana ilk kez siyah beyazlı takımda bir atıştan yararlanamadı.
Önceki güne kadar 12'de 12 yapan, 13. atışta Süper Lig'de ilk maçına çıkan kaleci Ataberk'e takılan Cenk şunları söyledi: "Çok üzgünüm. taraftarlarımdan özür diliyorum. Kullandığım 13'ncü penaltıyı kaçırdım. Penaltıdan 12 gol atmıştım. 13 rakamı uğursuz geldi. Yaşadığımız deprem felaketi tüm morallerimizi alt üst etti"
"KAYIP PUANLARI TELAFİ EDECEĞİZ"
Duygusal yoğunluğu ağır bir maçı geride bıraktıklarını belirten 31 yaşındaki futbolcu "Maçta tribünlerden depremzede çocuklar için oyuncaklar atılınca hüzünlendim ve ağladım. Etkisinden kurtulamadım. Depremde yaşamını yitirenlerin acısı hala yüreğimde. Benim de çocuklarım var. Yıllarca o bölgede yaşadım. Kimse merak etmesin Antalya önündeki 2 puanı telafi edeceğiz. Çünkü güçlü kadromuz var" şeklinde konuştu.
Son olarak 1-1 sona eren Fatih Karagümrük karşısında Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Milli futbolcu gözünü Ankaragücü sınavına çevirdi. Tecrübeli forvet pazar günü mutlak galibiyet parolasıyla çıkacakları zorlu maçta fileleri sarsıp hem takımına galibiyeti getirmeyi hem de yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
"13 RAKAMI BANA UĞURSUZ GELDİ"
Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'a transfer olduğu 2014-15 sezonundan bu yana ilk kez siyah beyazlı takımda bir atıştan yararlanamadı.
Önceki güne kadar 12'de 12 yapan, 13. atışta Süper Lig'de ilk maçına çıkan kaleci Ataberk'e takılan Cenk şunları söyledi: "Çok üzgünüm. taraftarlarımdan özür diliyorum. Kullandığım 13'ncü penaltıyı kaçırdım. Penaltıdan 12 gol atmıştım. 13 rakamı uğursuz geldi. Yaşadığımız deprem felaketi tüm morallerimizi alt üst etti"
"KAYIP PUANLARI TELAFİ EDECEĞİZ"
Duygusal yoğunluğu ağır bir maçı geride bıraktıklarını belirten 31 yaşındaki futbolcu "Maçta tribünlerden depremzede çocuklar için oyuncaklar atılınca hüzünlendim ve ağladım. Etkisinden kurtulamadım. Depremde yaşamını yitirenlerin acısı hala yüreğimde. Benim de çocuklarım var. Yıllarca o bölgede yaşadım. Kimse merak etmesin Antalya önündeki 2 puanı telafi edeceğiz. Çünkü güçlü kadromuz var" şeklinde konuştu.