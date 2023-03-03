Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte uçuşa geçen Cenk Tosun iki haftadır suskun…Son olarak 1-1 sona eren Fatih Karagümrük karşısında Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Milli futbolcu gözünü Ankaragücü sınavına çevirdi. Tecrübeli forvet pazar günü mutlak galibiyet parolasıyla çıkacakları zorlu maçta fileleri sarsıp hem takımına galibiyeti getirmeyi hem de yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'a transfer olduğu 2014-15 sezonundan bu yana ilk kez siyah beyazlı takımda bir atıştan yararlanamadı.Önceki güne kadar 12'de 12 yapan, 13. atışta Süper Lig'de ilk maçına çıkan kaleci Ataberk'e takılan Cenk şunları söyledi:Duygusal yoğunluğu ağır bir maçı geride bıraktıklarını belirten 31 yaşındaki futbolcuşeklinde konuştu.