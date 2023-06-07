Cenk Tosun sakatlandı, gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ta Konyaspor maçında sakatlanarak saha kenarına gelen Cenk Tosun, gözyaşlarına hakim olamadı. Acı çektiği gözlenen milli futbolcu, saha kenarına sedyeyle alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun sakatlandı, gözyaşlarını tutamadı
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07 Haziran 2023 22:19
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş ile Arabam.com Konyaspor karşılaştı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun, sahadan gözyaşları ile çıktı.

Acı içinde sedyeyle dışarı çıkartılan Cenk Tosun, yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.

 

 

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