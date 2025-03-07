Cenk Tosun için transfer görüşmesi!

Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun, sürpriz bir transfer gelişmesiyle gündeme geldi.
Japonya'dan Urawa Red Diamonds, Cenk Tosun ile ilgileniyor. Sky'da yer alan habere göre, Japon ekibinin 33 yaşındaki futbolcu için temaslara başladığı ve taraflar arasında görüşmeler olduğu belirtildi.
Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi için şu anda mali engellerin aşılması gerektiği ifade edildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Cenk Tosun, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
*Japonya'da transfer dönemi 26 Mart'ta sona eriyor.
Japonya'dan Urawa Red Diamonds, Cenk Tosun ile ilgileniyor. Sky'da yer alan habere göre, Japon ekibinin 33 yaşındaki futbolcu için temaslara başladığı ve taraflar arasında görüşmeler olduğu belirtildi.
Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi için şu anda mali engellerin aşılması gerektiği ifade edildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Cenk Tosun, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
*Japonya'da transfer dönemi 26 Mart'ta sona eriyor.
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