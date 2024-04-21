Cenk Tosun, Eyüpspor yolunda

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cenk Tosun, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'a imza atabilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun, Eyüpspor yolunda
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21 Nisan 2024 12:22
Beşiktaş'ta özellikle sezonun ikinci yarısında beklentilerin altında kalan Cenk Tosun takımdan ayrılmayı planlıyor.

Başkan Hasan Arat yönetiminin yeni kontrat teklif etmediği tecrübeli futbolcu farklı kulüplerle görüşmelere başladı.

EYÜP'LE GÖRÜŞME HALİNDE

32 yaşındaki deneyimli futbolcunun, Trendyol 1. Lig'de bitime haftalar kala Süper Lig bileti alan Eyüpspor'a yakın olduğu belirtildi.

Cenk Tosun'un, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon siyah-beyazlı forma ile 40 karşılaşmada 2144 dakika süre alan Cenk Tosun 10 kez rakip fileleri havalandırdı, 7 de asisti yaptı.

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