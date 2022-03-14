Cenk Tosun'dan transfer açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun transfer söylentilerine cevap verdi.



Adı Beşiktaş ile anılan milli golcü, sezon sonu için bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.



Derbi için İstanbul'a gelen Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Sezon sonu için bir şey söyleyemem, Everton ile sözleşmem devam ediyor." ifadelerini kullandı.





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