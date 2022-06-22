Cenk Ergün transfere hızlı başladı!

SONRA AÇIKLANACAK

ANTALYA'YA HAYAT VERDİ

Galatasaray'da geride bıraktığımız sezon adeta kanayan yara olan orta sahaya takviyeler için yoğun çalışmalar sürüyor.Başkan Dursun Özbek'in talimatı sonrası temaslarını hızlandıran Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün anlaştığı ilk isim Fernando Lucas Martins oldu. Sarı-kırmızılıların asıl hedefinin çok üst düzey seviyede bir isim olduğu aktarıldı.Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fernando Lucas Martins'i transfer etmek istemesi halinde Antalyaspor'a ödeyeceği bedel de belli oldu. Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı orta sahanın sözleşmesinde yer alan 1 milyon euroluk çıkış maddesini kullanacağı öğrenildi.Sarı-kırmızılıların büyük ses getirecek oyuncu için önemli temaslar içinde olduğu ve bu ismin açıklanmasından sonra Fernando Lucas Martins transferinin de duyurulacağı belirtildi.Antalyaspor'da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında çok iyi bir performans gösteren 30 yaşındaki orta sahaya yıllık 1 milyon euro civarında bir maaş verilmesinin planlandığı kaydedildi.Sarı-kırmızılıların ses getirecek transferle birlikte Fernando Lucas Martins'i de kadrosuna katarak orta alandaki problemin giderilmesini hedeflediği vurgulandı.Antalyaspor'un geçtiğimiz sezon devre arasında transfer ettiği 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon 200 bin euro olarak gösteriliyor.Fernando Lucas Martins, geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olduğu Antalyaspor'a büyük güç kattı. Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de 17 müsabakada oynama başarısı gösterdi. Tecrübeli orta saha rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi. Brezilyalı yıldız orta sahadaki enerjisi ve yetenekleriyle tam not aldı.Gremio altyapısında yetişen Fernando Lucas Martins'in bonservisine şu ana kadar toplamda 46 milyon 500 bin euroluk bir harcama yapıldı. Brezilyalı orta saha Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Beijing Guoan, Spartak Moskova ve Antalyaspor'da forma giydi. 30 yaşındaki orta saha kariyeri boyunca 8 kez Brezilya Milli Takımı'na davet edildi.