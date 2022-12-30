Fransa Ligi'nde Cengiz Ünder'in formasını giydiği Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolii'nin başkanlığını yaptığı Toulouse'u ağırladı. Mücadelede kazanan 6-1'lik skorla Marsilya oldu.



Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Valentin Rongier, 41. dakikada Rasmus Nicolaisen (kendi kalesine), 51. dakikada Sead Kolasinac, 62. dakikada Dimitri Payet, 80. dakikada Cengiz Ünder (penaltı) ve 82. dakikada Nuno Tavares kaydetti.



Toulouse'un golü 41. dakikada Galatasaray ile adı anılan Branco van den Boomen'den (penaltı) geldi.



Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya'da maça 11'de başladı. Bu sezon 15. lig maçında ilk golünü atan 25 yaşındaki futbolcu, 87 dakika sahada kaldı.



Bu galibiyetin ardından Marsilya puanını 33 yaptı ve lider Paris Saint Germain'in 11 puan gerisinde haftayı kapattı. Ligde son 4 maçını kaybeden Toulouse ise 16 puanda kaldı.



Fransa Ligi'nde bir sonraki maç Marsilya, Montpellier'e konuk olacak. Toulouse, Ajaccio'yu ağırlayacak.





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