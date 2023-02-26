Cemali Sertel: "Ailemden haber alamadım"

Antalyasporlu futbolcu Cemali Sertel, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cemali Sertel: 'Ailemden haber alamadım'
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26 Şubat 2023 18:40
Antalyasporlu futbolcu Cemali Sertel, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

Cemali Sertel yaptığı açıklamada, "Memleketim Hatay, haberi alınca aileme ulaşmaya çalıştım. O korku... Çok kötüydü, ailemden haber alamadım. Hatay'a gittiğimde enkaz altında olanları düşündükçe... Acıyı yaşadık. Çok yakınım vefat etti. Bir umut bekliyorduk ama olmadı." dedi.

Ailesini Antalya'ya getirdiğini söyleyen Sertel, "O üzüntüyü yaşamak... Atlatacağız ama kolay olmayacak. Ailemi Antalya'ya getirdim. Şehir yok oldu, o şehri yaşatmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Cemali Sertel ayrıca, "Ailem iyi durumda değil. Yüzlerine baktığımda üzüntüyü, korkuyu hissediyorum. Onların yanında olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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