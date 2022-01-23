Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç, Formula Regional Asya Şampiyonası'nda kaza yaptı

Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç'un araçları Formula Regional Asya Şampiyonası'nda kazaya karıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç, Formula Regional Asya Şampiyonası'nda kaza yaptı
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23 Ocak 2022 16:20
Formula Regional Asya Şampiyonası'nda mücadele eden milli pilotlar Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç'un araçları, kazaya karıştı.

Şampiyonanın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde düzenlenen ayağının üçüncü yarışına, Evans GP takımından Cem Bölükbaşı ile Pinnacle ekibinden Salih Yoluç da katıldı.

Milli pilotların araçları, yarış başında gerçekleşen ve birçok aracın karıştığı kazaya karıştı. İki pilot da kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu yıl Formula 2'de yarışma kararı alan ve sezon öncesi hazırlık amacıyla bu şampiyonaya katılan Cem Bölükbaşı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "İyiyim, merak edecek bir şey yok arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Salih Yoluç ise otomobilindeki "halo" sistemi sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğu bilgisini paylaştı.

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