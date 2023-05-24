Boston Celtics, Kaseya Center'da oynanan Doğu Konferansı Finalleri serisinin 4. maçında Miami Heat'i 116-99 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi ve süpürülmekten kurtuldu.
Joe Mazzulla'nın ekibi ilk bölümde ara sıra öne geçmiş olsa da, devre arasını Heat'e karşı altı sayı geride tamamladı. Sonrasında Celtics, Miami'ye 38-23 fark attığı baskın bir üçüncü çeyrek sayesinde sezonu kurtarma yolunda önemli bir adım atmış oldu.
Dördüncü çeyrekte de ayağını gazdan çekmeyen Boston, periyot ortasında 12-0'lık bir seri yakalayarak serinin beş maça uzamasını garantilemiş oldu.
Jayson Tatum 33 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile Boston'ın en skorer ismi oldu. Jaylen Brown 17 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Derrick White 16 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Grant Williams 14 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blok kaydetti. Al Horford 12 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 blokla, Marcus Smart ise 11 sayı, 6 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile maçı tamamladı.
Heat tarafında Jimmy Butler 29 sayı, 9 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla takımın en etkili ismiydi. Gabe Vincent 17 sayı, 4 asist ve 1 ribaund kaydederken, Caleb Martin 16 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 blokla, Bam Adebayo ise 10 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.
Serinin 5. maçı, Perşembe gecesi TD Garden'da oynanacak.
Joe Mazzulla'nın ekibi ilk bölümde ara sıra öne geçmiş olsa da, devre arasını Heat'e karşı altı sayı geride tamamladı. Sonrasında Celtics, Miami'ye 38-23 fark attığı baskın bir üçüncü çeyrek sayesinde sezonu kurtarma yolunda önemli bir adım atmış oldu.
Dördüncü çeyrekte de ayağını gazdan çekmeyen Boston, periyot ortasında 12-0'lık bir seri yakalayarak serinin beş maça uzamasını garantilemiş oldu.
Jayson Tatum 33 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile Boston'ın en skorer ismi oldu. Jaylen Brown 17 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Derrick White 16 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Grant Williams 14 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blok kaydetti. Al Horford 12 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 blokla, Marcus Smart ise 11 sayı, 6 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile maçı tamamladı.
Heat tarafında Jimmy Butler 29 sayı, 9 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla takımın en etkili ismiydi. Gabe Vincent 17 sayı, 4 asist ve 1 ribaund kaydederken, Caleb Martin 16 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 blokla, Bam Adebayo ise 10 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.
Serinin 5. maçı, Perşembe gecesi TD Garden'da oynanacak.