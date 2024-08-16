Celta Vigo, La Liga'ya galibiyetle başladı!

La Liga'nın ilk hafta maçında Celta Vigo, sahasında Alaves'i 2-1 mağlup etti.

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Celta Vigo, La Liga'ya galibiyetle başladı!
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16 Ağustos 2024 22:05
La Liga'nın ilk hafta maçında Celta Vigo, sahasında Alaves ile karşılaştı. Estadio Abanca-Balaidos'ta oynanan maçı Celta 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Swedberg, 84. dakikada Aspas kaydetti. Alaves'in tek golü 17. dakikada Kike kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Celta Vigo, sezona 3 puanla başlamış oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Celta, Valencia ile karşı karşıya gelecek. Alaves ise Real Betis ile oynayacak.

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