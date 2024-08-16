Celta Vigo, La Liga'ya galibiyetle başladı!

La Liga'nın ilk hafta maçında Celta Vigo, sahasında Alaves ile karşılaştı. Estadio Abanca-Balaidos'ta oynanan maçı Celta 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Swedberg, 84. dakikada Aspas kaydetti. Alaves'in tek golü 17. dakikada Kike kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Celta Vigo, sezona 3 puanla başlamış oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Celta, Valencia ile karşı karşıya gelecek. Alaves ise Real Betis ile oynayacak.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Swedberg, 84. dakikada Aspas kaydetti. Alaves'in tek golü 17. dakikada Kike kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Celta Vigo, sezona 3 puanla başlamış oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Celta, Valencia ile karşı karşıya gelecek. Alaves ise Real Betis ile oynayacak.
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