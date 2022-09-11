Cedi Osman'ın eşinden Buğrahan Tuncer'e gönderme

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu'nda Fransa ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 87-862lık skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.Söz konusu vedanın ardından maçta yalnızca 11 sayı kaydeden Cedi Osman büyük tepki çekerken, oyuncu eşi Ebru Şahin ise sosyal medyadan 22 sayı kaydeden Buğrahan Tuncer'e yüklendi. Şahin Tuncer'e,sözleriyle tepki gösterdi.Ebru Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Şahin'in paylaşımına tepkiler çığ gibi yağarken Ebru Şahin, Ebru Şahin, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile oynadığı maçı son anlardaki hatalarla kaybetti.Kötü başladığı ve 5. dakikasında 16 sayı (15-31) geri düştüğü maçta mücadeleyi bırakmayan ay-yıldızlı takım, özellikle Buğrahan Tuncer'in dış atışlardaki etkili performansıyla üçüncü çeyreğin son 7 dakika 33 saniyesinde sayı tanımadığı rakibi karşısında son periyoda 57-49 önde girdi.Çekişmeli geçen maçta normal sürenin son anına 77-75 önde giren A Milli Takım'da Cedi Osman, bitime 12.2 saniye kala kullandığı serbest atışlardan sayı çıkaramadı. Kenardan kullanılan top kaybını iyi değerlendiren Fransa, bitime 2.5 saniye kala bulduğu basketle maçı 77-77'lik skorla uzatmaya götürdü.Uzatma bölümü de başa baş geçerken bitime 13.4 saniye kala 87-86 geride olan ay-yıldızlı takımın yaptığı hücumda Furkan Korkmaz topu kaybetti.A Milli Takım, etkili bir performans sergilediği maçı kritik hatalar sonucunda yitirerek çeyrek final biletini alamadı.A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nı 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı. Ay-yıldızlı takım, Gürcistan'da oynadığı A Grubu maçlarında Karadağ, Bulgaristan ve Belçika'yı yenerken, İspanya ve Gürcistan'a mağlup oldu. Milli takım, son 16 turunda ise Fransa'ya kaybetti.