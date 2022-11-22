Cedi Osman fırtınası devam ediyor

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Cleveland Cavaliers'ın, Atlanta Hawks'ı ağırladığı maçta milli oyuncu Cedi Osman'ın gösterdiği performans öne çıktı.



Cleveland'da oynanan maçı ev sahibi Cavaliers 114-102 kazanırken milli oyuncu Cedi Osman, 23 sayı 3 ribaunt ile yıldızlaştı. Cavaliers adına Donovan Mitchell 29 sayı 9 asist ile Darius Garland ise 26 sayı 9 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Atalanta Hawks'ta ise Trae Young'ın 25 sayı 10 asistlik performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.



NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle;



Indiana Pacers 123-102 Orlando Magic

Chicago Bulls 121-107 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 119-111 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 105-101 Miami Heat

New Orleans Pelicians 128-83 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 119-129 New York Knicks

Los Angeles Clippers 121-114 Utah Jazz





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