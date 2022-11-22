Cedi Osman fırtınası devam ediyor

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman'ın Atlanta Hawks karşısında gösterdiği performans dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
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Cedi Osman fırtınası devam ediyor
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22 Kasım 2022 09:54
NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Cleveland Cavaliers'ın, Atlanta Hawks'ı ağırladığı maçta milli oyuncu Cedi Osman'ın gösterdiği performans öne çıktı.

Cleveland'da oynanan maçı ev sahibi Cavaliers 114-102 kazanırken milli oyuncu Cedi Osman, 23 sayı 3 ribaunt ile yıldızlaştı. Cavaliers adına Donovan Mitchell 29 sayı 9 asist ile Darius Garland ise 26 sayı 9 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Atalanta Hawks'ta ise Trae Young'ın 25 sayı 10 asistlik performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle;

Indiana Pacers 123-102 Orlando Magic
Chicago Bulls 121-107 Boston Celtics
Milwaukee Bucks 119-111 Portland Trail Blazers
Minnesota Timberwolves 105-101 Miami Heat
New Orleans Pelicians 128-83 Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder 119-129 New York Knicks
Los Angeles Clippers 121-114 Utah Jazz

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