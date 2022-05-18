Çebi'den Cenk Tosun ve yabancı sınırı açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Everton ile sözleşmesi bitecek olan eski futbolcuları Cenk Tosun'un geri dönmesi ve yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.



Basın toplantısında Cenk Tosun hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi "Cenk Tosun bizim evladımız. Onunla ben görüştüm ancak ücret konusunda aramızda çok büyük fark. İster miyim? Kendi şartlarımda evet." dedi.



Yabancı sınırıyla ilgili de konuşan Çebi "Yabancı sınırı konusunda 8+3 belki tamam ancak bundan fazlası zarar. Yerli oyuncu teşvik eden bir sistem olmasını anlayabiliyorum ancak yerli oyunculara isten fahiş fiyatların da bir dengeye oturtulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"TAYFUR BİZİM İÇİN YAŞLI"



Ahmet Nur Çebi ayrıca, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a oynamak istediğini söyledi ama 28 yaşında, bizim planlamamıza göre yaşlı. Söyledikleri için teşekkür ederim. Bakalım, belki gündemimize alabiliriz." açıklamasını yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ