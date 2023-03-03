ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı deplasmanda devirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 19. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 91-72 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Nazlı Çisil Güngör, Seda Esen
Nesibe Aydın: Derin Yaya 10, Hempe 14, Feride Şevval Akalan 2, Thomas 23, Nelson 6, Elif Çayır 2, Duygu Özen 1, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Elif Emirtekin 3, İlayda Güner 5
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 10, Gray 23, Crvendakic 14, Hayes 22, Holingsvorth 4, Gamze Takmaz 3, Özge Özışık 2, Gökşen Fitik 5, Cansu Köksal Öngüner, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 6
1. Periyot: 19-18
Devre: 38-44
3. Periyot: 56-70
Beş faulle oyundan çıkanlar: 33.37 Nelson, 35.54 Hempe (Nesibe Aydın), 37.59 Gamze Takmaz (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Nazlı Çisil Güngör, Seda Esen
Nesibe Aydın: Derin Yaya 10, Hempe 14, Feride Şevval Akalan 2, Thomas 23, Nelson 6, Elif Çayır 2, Duygu Özen 1, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Elif Emirtekin 3, İlayda Güner 5
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 10, Gray 23, Crvendakic 14, Hayes 22, Holingsvorth 4, Gamze Takmaz 3, Özge Özışık 2, Gökşen Fitik 5, Cansu Köksal Öngüner, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 6
1. Periyot: 19-18
Devre: 38-44
3. Periyot: 56-70
Beş faulle oyundan çıkanlar: 33.37 Nelson, 35.54 Hempe (Nesibe Aydın), 37.59 Gamze Takmaz (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
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