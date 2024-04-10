ÇBK Mersin, Fenerbahçe'den rövanşı istiyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak Mersin'de, geçen yıl finalde kaybettiği Fenerbahçe Alagöz Holding ile yarı finalde karşılaşacak ÇBK Mersin, bu kez kupaya uzanmak istiyor.



Üst üste ikinci kez Dörtlü Final'e yükselen ÇBK Mersin, kentte 2013'te düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nda kullanılan Servet Tazegül Spor Salonu'nda 12-14 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonu heyecanla bekliyor.



Dörtlü Final'in yarı final etabında 12 Nisan'da Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak Mersin ekibi, geçen yıl Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan finalde 99-60 yenilerek kupayı kaybettiği sarı-lacivertli ekipten rövanşı almayı hedefliyor.



Ev sahibi olduğu organizasyonun hazırlıklarını sürdüren ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi geçerek ikinci kez finale kalmayı istiyor.



ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Alagöz Holding arasında oynanacak maçı kazanan takım, finale yükselecek ve şampiyonluk için Villeneuve d'Ascq LM (Fransa)-ZVVZ USK Prag (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



"Avrupa'nın en değerli liginde ilk 4 takım arasına girebilmek çok önemli"



Mersin ekibinin başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, AA muhabirine, Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



ÇBK Mersin'in kısa sürede büyük işler başaran bir kulüp olduğunu vurgulayan Yıldızoğlu, şöyle devam etti:



"İki yıl üst üste Avrupa'nın en değerli liginde ilk 4 takım arasına girebilmek hem ülkemiz hem de Mersin için çok önemli. Seyircimiz bu yolculukta bizi yalnız bırakmadı. Yaşadığımız çalkantılı süreçte bize olan inançlarını hiç kaybetmediler. Sonuna kadar destek sundular. Özellikle Avrupa Ligi'nin çeyrek final serisinde '6. güç' olarak yanımızda çok ciddi şekilde durdular. Avrupa Ligi'nde belki de en iyi organizasyonu yapan, seyirciyi salona çekebilme başarısı gösteren takımız. Dolayısıyla ev sahipliği avantajını kullanmak istiyoruz."



Yıldızoğlu, organizasyonun yarı final ayağında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatarak, şöyle konuştu:



"Yakın zamanda Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaştık ve uzatmaya giden bir final maçı oynadık. Final maçından sonra iki takımda da çok ciddi değişiklikler oldu. Onlar da biz de takımlarımıza eklemeler yaptık. Tek maçlık seri bunlar. O gün en iyi eforu ortaya koyan, akıllı ve doğru basketbol oynayan, oyunu hem hücumda hem savunmada paylaşan takım sonuca gidecek. Takımıma çok güveniyorum. Geçen sene final oynayan takımı, bu yıl daha üste çıkarmak istiyoruz. Bunu yapabilecek enerjimiz ve gücümüz var. Burayı hak etmiş 4 iyi takım var. Artık buraya geldikten sonra kağıt üstündeki kuvvetten ziyade o gün (Fenerbahçe maçı) ortaya konulacak eforu düşünüyorum. Ona konsantreyim. Fenerbahçe'nin bize karşı üstün olduğu yerler var. Bizim de onlara karşı üstün olduğumuz taraflarımız var. Çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. İnşallah kazanan, gülen ve ülkemize kupayı getiren biz oluruz."



Sinem Ataş: "Fenerbahçe maçı erken final gibi olacak"



Takım kaptanlarından Sinem Ataş, iki yıl üst üste Dörtlü Final'e yükselmenin büyük gurur yaşattığını dile getirdi.



Başarıyı taraftara borçlu olduklarına dikkati çeken Sinem, şunları kaydetti:



"İki senede gelen başarının en büyük mimarlarından biri taraftarımız. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Fenerbahçe güçlü bir rakip ama bizim hedefimiz şampiyonluk. Fenerbahçe'yi yenerek adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Geçen sene de hedefimiz Dörtlü Final oynayıp, sonra finale kalarak şampiyon olmaktı. İkisini gerçekleştirdik. Bu sene üstüne koymak istiyoruz. Geçen sene final oynadık, bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Yarı finaldeki Fenerbahçe maçı, erken final gibi olacak. Onu geçtikten sonra hedefimiz şampiyonluk olacak."





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