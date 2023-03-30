Çaykur Rizesporlu Deniz Hümmet, Kalmar FF'ye transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Deniz Hümmet, İsveç takımı Kalmar FF'ye transfer oldu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Deniz Hümmet'in İsveç ekiplerinden Kalmar FF'ye transferi için anlaşmaya varılmıştır. Deniz'e yeni takımında ve futbol hayatında sakatlıksız, başarılı sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Deniz Hümmet'in İsveç ekiplerinden Kalmar FF'ye transferi için anlaşmaya varılmıştır. Deniz'e yeni takımında ve futbol hayatında sakatlıksız, başarılı sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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