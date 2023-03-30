Çaykur Rizesporlu Deniz Hümmet, Kalmar FF'ye transfer oldu

Çaykur Rizespor, takımın golcü oyuncularından Deniz Hümmet'in İsveç Ligi ekiplerinden Kalmar FF'ye transfer olduğunu açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çaykur Rizesporlu Deniz Hümmet, Kalmar FF'ye transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2023 18:11
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Deniz Hümmet, İsveç takımı Kalmar FF'ye transfer oldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Deniz Hümmet'in İsveç ekiplerinden Kalmar FF'ye transferi için anlaşmaya varılmıştır. Deniz'e yeni takımında ve futbol hayatında sakatlıksız, başarılı sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery