Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.