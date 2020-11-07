Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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07 Kasım 2020 23:03
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.



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