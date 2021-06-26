Çaykur Rizespor'un yeni sportif direktörü Fahri Tatan

Çaykur Rizespor'da Fahri Tatan, sportif direktörlük görevine getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'un yeni sportif direktörü Fahri Tatan
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26 Haziran 2021 16:27
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sportif direktörlük görevine Fahri Tatan'ın getirildiği duyuruldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Tahir Kıran başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği, kulübümüzde sportif direktörlük görevine eski futbolcu ve antrenörümüz Fahri Tatan getirilmiştir. Görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fahri Tatan, geride kalan sezon teknik direktör Bülent Uygun'un ekibinde antrenör olarak görev yapmıştı.


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