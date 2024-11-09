Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligdeki son maçında Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor, 10 puanla Süper Lig'in 16. sırasında bulunuyor.
Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Göztepe'ye (2-1) ve Fenerbahçe'ye (3-2) kaybeden Trabzonspor ise 12 puanla 11. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor XI: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Olawoyin, Hadziahmetovic, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Ali Sowe.
Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Lundstram, Okay, Visca, Cham, Cihan, Banza.
ARALARINDAKİ MAÇLAR
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor tarihlerinde 44 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçlardan 27'sini Trabzonspor kazanırken, Çaykur Rizespor 8 kez galip geldi. 9 maç ise beraberlik ile sona erdi.
Bu maçlarda Trabzonspor 89 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 40 gol atma başarısı gösterdi.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligdeki son maçında Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor, 10 puanla Süper Lig'in 16. sırasında bulunuyor.
Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Göztepe'ye (2-1) ve Fenerbahçe'ye (3-2) kaybeden Trabzonspor ise 12 puanla 11. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor XI: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Olawoyin, Hadziahmetovic, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Ali Sowe.
Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Lundstram, Okay, Visca, Cham, Cihan, Banza.
ARALARINDAKİ MAÇLAR
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor tarihlerinde 44 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçlardan 27'sini Trabzonspor kazanırken, Çaykur Rizespor 8 kez galip geldi. 9 maç ise beraberlik ile sona erdi.
Bu maçlarda Trabzonspor 89 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 40 gol atma başarısı gösterdi.