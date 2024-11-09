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Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
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09 Kasım 2024 00:05
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligdeki son maçında Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor, 10 puanla Süper Lig'in 16. sırasında bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Göztepe'ye (2-1) ve Fenerbahçe'ye (3-2) kaybeden Trabzonspor ise 12 puanla 11. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor XI: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Olawoyin, Hadziahmetovic, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Ali Sowe.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Lundstram, Okay, Visca, Cham, Cihan, Banza. 



ARALARINDAKİ MAÇLAR
 Çaykur Rizespor ile Trabzonspor tarihlerinde 44 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlardan 27'sini Trabzonspor kazanırken, Çaykur Rizespor 8 kez galip geldi. 9 maç ise beraberlik ile sona erdi.

Bu maçlarda Trabzonspor 89 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 40 gol atma başarısı gösterdi.

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