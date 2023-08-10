Çaykur Rizespor, sol kanat oyuncusu Altin Zeqiri'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Finlandiya'nın Lahti takımından Altin Zeqiri'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, sol kanat oyuncusu Altin Zeqiri'yi transfer etti
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10 Ağustos 2023 15:19
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Finlandiya'nın Lahti takımından Altin Zeqiri'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Kosova asıllı Fin hücum oyuncusu Altin Zeqiri'nin, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Zeqiri'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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