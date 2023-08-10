Çaykur Rizespor, sol kanat oyuncusu Altin Zeqiri'yi transfer etti

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Finlandiya'nın Lahti takımından Altin Zeqiri'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Kosova asıllı Fin hücum oyuncusu Altin Zeqiri'nin, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Zeqiri'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Kosova asıllı Fin hücum oyuncusu Altin Zeqiri'nin, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Zeqiri'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.