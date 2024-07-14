Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Slovenya'da oynanan karşılaşmayı Rizespor 5-0 kaybetti.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Nazaryna, 17. dakikada Tobias, 49. dakikada Kevin, 76. dakikada Matviyenho ve 84. dakikada penaltıdan Hlushchenko kaydetti.
Çaykur Rizespor, bir sonraki hazırlık maçında Klagenfurt ile karşı karşıya gelecek.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Nazaryna, 17. dakikada Tobias, 49. dakikada Kevin, 76. dakikada Matviyenho ve 84. dakikada penaltıdan Hlushchenko kaydetti.
Çaykur Rizespor, bir sonraki hazırlık maçında Klagenfurt ile karşı karşıya gelecek.
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