Çaykur Rizespor'dan flaş paylaşım: "Bitti"

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve iki kırmızı kart görerek 9 kişi kalan Çaykur Rizespor, maçın oynandığı esnada flaş bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Çaykur Rizespor'dan flaş paylaşım: 'Bitti'
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02 Şubat 2025 21:06
Son güncelleme 02 Şubat 2025 21:37
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve iki kırmızı kart görerek 9 kişi kalan Çaykur Rizespor, maçın oynandığı esnada flaş bir paylaşımda bulundu. 

Karadeniz ekibi, ilk yaptığı paylaşımda "bitti" ifadesini kullandı. Öte yandan karşılaşmanın ardından "Maç sonucu: atana kadar" paylaşımı yapıldı.



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