Çaykur Rizespor'dan dev hamle: Andre Ramalho

Geçen sezonu topladığı 50 puanla 9. sırada kapatan, Avrupa hedefinden son haftalarda hayli uzaklaşan Çaykur Rizespor, gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor.



Savunma için deneyimli bir ismi renklerine bağlamayı hedefleyen Yeşil-Mavililer, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV ile kontratı biten Andre Ramalho'yu gündemine aldı.



SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEYECEK



2021'den beri Kırmızı Beyazlı ekibin formasını giyen Brezilyalı stoper, sözleşmesini yenilemeyecek. Şu an için ciddi bir talibi bulunmayan 32 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde temas kurulması ve transferin bitirilmesi planlanıyor.



TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR



Diğer yandan da hücuma genç bir ismi eklemek isteyen Yeşil-Mavililer, Livan Burcu için temas sağladı. Almanya 3. Lig takımlarından Sandhausen'de görev alan 19 yaşındaki sol kanat, geçen sezon 33 maçta 6 gol ve 7 asiste imza attı. Sol kanat dışında on numara ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabilen Livan Burcu, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.







