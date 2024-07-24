Yaklaşık 1,5 milyon Euro'ya mal olan çalışmalarda zemin işleri biterken saha kenarı çalışmaları ile ilgili işler devam ediyor.



Çalışmalara ilişkin bilgi aldığımız Çaykur Rizespor Kulübü Stadyum Müdürü İbrahim Hasmaden, mevcut altyapının ihtiyaçlara cevap veremediğini belirterek, "Ligin tamamlanmasının ardından bütün altyapıyı değiştirmek için çalışmalara başlamıştık. Eski sistem sökülerek, altyapıda yer alan drenaj sistemi, vakumlu boru drenajları, çimin köklerine soğuk-sıcak hava verebilecek sistem boruları gibi montajları tamamladık. Bu altyapı çalışması; yağmurlarda suyu deşarj etmeye, az yağmurlarda vakumla çekmeye, ısıtma ve soğutma gibi birçok özelliği barındırıyor. Bu sistem Türkiye'de bir çok kulüpte yok. Sadece 5 kulüp bu değişimi gerçekleştirdi. Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor ve Trabzonspor'un ardından en son biziz. Türkiye'deki beş stattan biri olduk. En son model bizimki oldu. 25 yıl daha ihtiyacı görecek bir yatırım yaptık" dedi.



KAR YAĞMUR SULARI ARTIK YÜZEYDE KALMAYACAK



Kar, yağmur yağdığı zaman artık sorun yaşamayacağını müjdeleyen Hasmaden, "Isıtmayla buzlanma kar çözülerek drenaj sistemiyle dışarı atılacak. Aşırı derece yağmur yağdığında vakum sistemi devreye girecek. Çekip yağmur suyunu dışarı atacak. Ayrıca sulama sistemi yenilendi. Tüm stadın çevresine su kanalları inşa ettik. Bundan dolayı su birikintileri artık olamayacak. Şu anda çim hazır fakat birkaç küçük işlemler kaldı. Onlar da 7 gün sürüyor. Yani Ağustos'un 5'ine ya da 6'sına kadar onlarda bitecek. Yaklaşık olarak kulübün maliyeti ve bizim yaptığımız harcamalar 1,5 milyon avroyu bulmaktadır. Kenar yürüyüş alanlarını yine mavi renk özel bir malzeme ile kaplayacağız. Kulübümüz artık kötü zemin ile anılmayacak" diye konuştu.



Statta ayrıca yaz aylarında çimin direk güneş almaması için örtü sistemide tamamlanarak aşırı sıcaklarda çimin üzeri gölgeliklerle kapatılacak



[Kaynak: Rizedeyiz Gazetesi]





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