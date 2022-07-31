Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor
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31 Temmuz 2022 16:10
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, düz koşuyla devam etti.

Giresunspor ile yapılan hazırlık maçında ilk 11'de görev almayan futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı

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