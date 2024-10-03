Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı öncesi 2 eksik

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı öncesi 2 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2024 15:42
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 4 puan yazdıran Çaykur Rizespor, averajla 16. sırada yer alıyor.

Ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Antalyaspor ise averajla 13. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Benhur Keser ve Casper Hojer, maçta forma giyemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery