Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı öncesi 2 eksik

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 4 puan yazdıran Çaykur Rizespor, averajla 16. sırada yer alıyor.



Ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Antalyaspor ise averajla 13. sırada bulunuyor.



Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Benhur Keser ve Casper Hojer, maçta forma giyemeyecek.



