Çaykur Rizespor'da 5 eksik var, 6 isim de sınırda

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da 5 eksik var, 6 isim de sınırda
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10 Mayıs 2021 14:08
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü Gaziantep'e konuk olacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Son maçında sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'a 4-0 yenilen yeşil-mavililer, 45 puanla 12. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Yassine Meriah ile sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin, Godfred Donsah, Yasin Pehlivan ve Fabricio Baiano, kadroda yer alamayacak.

Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Erik Sabo, Montassar Talbi ve Mykola Moroziuk, Gaziantep maçında kart görmeleri halinde ligin son haftasında Medipol Başakşehir ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı, yeşil-mavililer 3-0 kazanmıştı.

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