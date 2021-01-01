"Cavs, Love'ı takas etmeyi çok istiyor" iddiası

Cleveland Cavaliers'ın, Kevin Love'ı bu sezonun son takas tarihine kadar göndermeyi "çok istediği", ancak bunu başarmalarının pek olası olmadığı açıklandı.



FortyEightMinutes.com'dan Sam Amico, durumu şu şekilde açıkladı:



"Öte yandan Cavs, Kevin Love'ı takas etmeyi çok isterdi, ancak rakip bir takım GM'inin düşüncesine göre, bu mümkün değil."



32 yaşındaki Love, bir kalf zorlanması yaşadıktan sonra bu sezon sadece iki maçta yer alabimişti.



Yeniden yapılanma döneminde olan Cavs, Collin Sexton, Jarrett Allen ve Darius Garland etrafında bu yapılanmayı oluşturmaya çalışırken, veteran forvetin sözleşmesini elden çıkarma peşinde.



Love, 2020-21 sezonunun ardından iki sezon daha Cavs ile sözleşme altında.



