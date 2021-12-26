Cavani'nin geleceği belirsizliğini koruyor!

Manchester United'ın yıldız forveti Edinson Cavani'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cavani'nin geleceği belirsizliğini koruyor!
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26 Aralık 2021 16:03
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Edinson Cavani'nin, İngiliz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Diario Sport, Cavani'nin daha önce Barcelona'nın yapmış olduğu teklifi kabul ettiğini ancak Katalan kulübünün Manchester City ile Ferran Torres'in transferi konusunda anlaşması üzerine, Uruguaylı ile sözleşme imzalayıp imzalamama konusunda tereddütte kaldığını belirtti.

Haberde Uruguaylı oyuncunun, önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu belirtilirken, kısa bir süre önce Corinthians'tan ciddi bir teklif aldığı aktarıldı.

Brezilya temsilcisini bekleten Cavani'nin, 1.5 yıllık sözleşme teklif eden Barcelona'dan haber beklediği ifade edildi.

Ayrıca Manchester United'ın Salı günü Cavani'nin sözleşmesini feshedebileceği öne sürüldü.

34 yaşındaki oyuncu, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 8 maçta, 1 gol kaydetti.


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