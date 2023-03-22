Cleveland Cavaliers ekibinin, playoff eşleşmesi olarak Brooklyn Nets'i hedeflediği iddia edildi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor, Cavs organizasyonundaki bazı kişilerin önümüzdeki playoff döneminde karşılaşmayı tercih ettiği takımın, 2022-23 sezonunda birçok dramatik süreçten geçen Brooklyn Nets ekibi olduğunu iddia etti:



"Organizasyon içindeki hiç kimse bunu herkesin önünde söylemez ve söylememeli de. Ancak son zamanlarda konuştuğum birçok kişi, özellikle Brooklyn'le eşleşmeyi umuyor. Nedenini anlamak kolay.



Brooklyn ekibi Kyrie Irving'i takas ettiğinde derecesi 32-20'ydi, sonrasında da Kevin Durant ayrılmıştı. Nets, bu iki mega takastan bu yana tam olarak patlamış olmasa da, organizasyon bazında tavanları önemli ölçüde alçaldı ve artık yedi maçlık bir seride aynı şekilde sorun teşkil etmiyorlar."



Cleveland, Doğu'da 46-28'lik derecesiyle dördüncü sırada yer alırken, 39-33'lük Brooklyn'in yerine, 42-31'lik dereceye sahip olan beşinci sıradaki New York Knicks ile karşılaşabilir.





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