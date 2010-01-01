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"Cavaliers, LeBron James'i geri istemiyor" iddiası!

Cleveland Cavaliers'ın, eski oyuncusu LeBron James'i geri almakla ilgilenmediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın, eski oyuncusu LeBron James'i geri almakla ilgilenmediği iddia edildi.

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron, NBA'in All-Star hafta sonu döneminde Cavaliers ile emekli olabileceğini ima etmiş olsa da, daha sonra bunun tek günlük bir sözleşmeyle olabileceğini söyleyerek ifadesini netleştirmişti.

Ancak Substack'in NBA yazarı Marc Stein'a göre James bir şekilde Cavs'e dönmekle ilgilense bile, diğer tarafın düşüncelerinin farklı olabileceği ortaya çıktı:

"Sonraki konuşmalara dayanarak, Cavs'in üçüncü bir LeBron dönemine girmek istemediğine inanıyorum. Bu takım, bu organizasyon ve bu yönetim, milyarlarca yıldır 'LeBron olmadan hiçbir şey yapmadınız' cümlesini işitmek zorunda kaldı."

James, NBA'de geçirdiği 19 yılın 11'ini 2016'da şampiyonluk kazandığı Cleveland'da geçirmişti. Cavaliers'tan iki kez ayrılan James, 2010'da Miami Heat'e katılmış, 2018'de de Lakers ile anlaşmıştı.


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