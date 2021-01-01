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Cavaliers, Jarrett Allen'ı sınırlı serbest oyuncu yaptı

Cleveland Cavaliers, pivot oyuncusu Jarrett Allen'a bir kontrat teklifi sunarak, kendisini sınırlı bir serbest oyuncu yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers, pivot oyuncusu Jarrett Allen'a bir kontrat teklifi sunarak, kendisini sınırlı bir serbest oyuncu yaptı.

Takımın geçtiğimiz sezon Brooklyn Nets'ten takas yoluyla aldığı ve ekibin temel taşlarından biri olarak gördüğü 23 yaşındaki oyuncuya teklifi yapmak için 1 Ağustos'a kadar zamanı vardı.

Cavs artık Allen'a diğer takımlar tarafından yapılan herhangi bir kontrat teklifini karşılama hakkına sahip olmuş durumda.

Genel menajer Koby Altman, geçmişte Allen'ı uzun vadede Cleveland'da tutma umudunu dile getirmişti.

Allen, Cleveland formasıyla 51 maçta 13.2 sayı ve 9.9 ribaund ortalamaları tutturmuştu.


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