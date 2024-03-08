Casper Hojer: "Altı gol biraz fazla oldu"

Çaykur Rizesporlu futbolcular, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştular.

Haber; Sporx.com
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Casper Hojer: 'Altı gol biraz fazla oldu'
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08 Mart 2024 22:45
Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a 6-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibinde futbolcular açıklamalarda bulundu.

"ALTI GOL BİRAZ FAZLA OLDU"

İlk olarak konuşan Casper Hojer "Bizden daha iyi bir takımla oynadık. Attıkları gollerle de kalitelerini gösterdiler. Ancak altı gol biraz fazla oldu. Elimizden geleni yeteri kadar yapmadığımızı düşünüyorum." dedi.

"BU MAÇA ÇOK TAKILMAMALIYIZ"

Babajide Akintola ise "Ne yazık ki çok erken bir gol yedik. O golden sonra pozisyonlarımız vardı. Ancak ne yazık ki atamadık. Bu maça çok takılmamalıyız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

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